〔澳洲股市〕创三个半月最高收位,受财报与央行言论提振

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透悉尼8月21日电---澳洲股市周二收高0.44%,创下三个半月最高收位,因企业财报表现良好,且澳洲央行言论鼓舞人心.
澳洲央行称,前几次降息的效果尚未完全显现,有迹象显示部分与矿业无关的经济领域活动出现改善.[ID:nSB1734582]
投资者还对欧洲央行采取支持举措抱有希望.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数上涨19.1点,至4,383.4点.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。