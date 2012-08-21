〔澳洲股市〕创三个半月最高收位,受财报与央行言论提振

路透悉尼8月21日电---澳洲股市周二收高0.44%,创下三个半月最高收位,因企业财报表现良好,且澳洲央行言论鼓舞人心.

澳洲央行称,前几次降息的效果尚未完全显现,有迹象显示部分与矿业无关的经济领域活动出现改善.[ID:nSB1734582]

投资者还对欧洲央行采取支持举措抱有希望.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数上涨19.1点,至4,383.4点.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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