《中国新债》中行等多只小微专项债近期将陆续亮相,总规模约370亿元--消息

路透北京8月21日电---四位消息人士周二向路透表示,包括按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)、南京银行(601009.SS)和宁波鄞州农村合作银行均在筹划发行小型微型企业贷款专项金融债券,合计规模370亿元人民币左右.

其中两位消息人士透露,中国银行近期拟发300亿元小微企业专项金融债,期限三年.该期债债项和发行人主体评级均为AAA,发行定价预计高于当前同期限政策性金融债10-50个基点(bp).

"(中行金融债)安排下周路演,"一位熟知内情的消息人士称.该期债券联席主承销商为中银国际和中信证券(600030.SS)(6030.HK).

除中行外,南京银行亦正在策划发行小型微型企业贷款专项金融债券.据消息人士透露,该期债券计划发行规模为50亿元,初定发行期限以五年期为主.主承销商包括中信证券、国泰君安证券、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和杭州银行.

对于该期债的发行时间,一消息人士称,"批文有效期到9月初,具体发行时点不会晚于8月最后一周."

此外,消息人士透露,宁波鄞州农村合作银行正向中国央行提交申请发行不超20亿元的小微企业专项金融债券,计划发行期限为三年,债项与发行人主体评级均为AA-.

中国银监会去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830]去年底,兴业银行(601166.SS)首度试水发行小企业贷款专项金融债券.(完)