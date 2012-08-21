《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月21日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在逾一周的时间里,欧元/美元一直徘徊在55日移动均线切入位1.2390美元和8月10日低位1.2242美元之间.只要55日移动均线持续发挥压制作用,汇价应会再次触及8月10日低位1.2242美元.若跌破这一水准,将再次下看1.2162/33美元支撑区域(7月中旬低位和当前8月的低位).再下方是7月低位1.2042美元.如果纽约日线收盘位站上55日移动均线切入位1.2390美元,将上看当前8月高位1.2444美元.如果攻克这一水准,可能再次上看1.2600美元区域.然而,目前我们仍然青睐1.2444压制汇价的说法.

美元/日圆:周一早间涨势在5月1日低位79.64日圆附近暂歇.若下跌,可能在200日移动均线切入位79.23日圆附近或55日移动均线切入位79.09处寻获支撑.在这些水准上方,中期上档压力仍存,在未来几日市场将关注79.92/80.15日圆阻力区间.在这一区间落有6月11日高位、7月高位和5月22日高位.然而,近期涨势可能在此暂歇.55日移动均线切入位79.09日圆下方的支撑位在8月9日高位78.80.

美元/瑞郎:再度升向一个月下行通道阻力位0.9769瑞郎,而且不久或许会上探8月10日高位0.9810.不过只有纽约日线收盘位站上该水准,才会增加升达当前8月高位0.9898瑞郎和7月高位0.9972的机率.上档方面有2009年低位0.9916瑞郎、2010-11年跌势的61.8%费波纳齐回档位0.9949瑞郎及7月高位0.9972.若下跌,应会在55日移动均线切入位0.9695瑞郎附近和当前8月低位0.9657处寻获支撑.若意外跌穿上述水准,将不仅仅瓦解我们对前景的看多观点,而且亦会带来跌向0.9600瑞郎区域的跌势.

英镑/美元:继续在200日移动均线切入位1.5716美元附近游走.由两条月度阻力线、6月和7月高位组成的1.5762/77美元阻力区间目前仍持续发挥压制作用.如果攻克这些阻力,可能会升达4月低位1.5805美元,以及4-6月跌势61.8%费波纳齐回档位1.5907美元.之前曾说过,只要纽约日线收盘位不站上1.5762/77阻力区间,就仍可能跌至8月10日低位1.5578美元下方,中途跌穿周四低位1.5637美元.若跌穿1.5578美元,将下看当前8月低位1.5490美元和三个月支撑线1.5514美元.

欧元/日圆:连续第三日继续盘旋在55日移动均线切入位97.99日圆附近.只要纽约日线收盘位不站上周五高位98.40,汇价就仍可能会小幅回撤向支撑位96.65.反之,将上看6月中旬低位99.08日圆.

纽约 当日 今年来 2011年

0900GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2406 1.2343 +0.51 -4.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.40 79.40 +0.00 +3.20 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.52 98.05 +0.48 -1.05 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9676 0.9724 -0.49 +3.20 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5766 1.5710 +0.36 +1.49 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9856 0.9883 -0.27 -3.31 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0501 1.0442 +0.57 +2.70 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8130 0.8086 +0.54 +4.45 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.380 82.950 +0.52 +6.03 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.550 64.220 +0.51 +7.89 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.17 124.75 +0.34 +4.72 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2906 1.2906 +0.00 -1.68 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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