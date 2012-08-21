〔欧洲汇市〕欧元延续涨势,兑美元升至近两周高位

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透伦敦8月21日电---欧元兑美元周二升至近两周高点,交易员称有亚洲央行的买需,并指出在欧元突破关键技术水准后,一些止损买单被触发,令欧元扩大涨幅.
欧元/美元EUR=升至1.24149,为8月7日以来最高位,此前上破了8月14日高点1.2386和55日移动均线切入位1.2390,令1.2400上方的止损买单被触发.
欧元的涨势亦带动英镑/美元GBP=D4走高,来到三周高位1.5757美元.与此同时,欧元/日圆EURJPY=R也触及六周高点98.55.
欧元上涨源于再次有市场传言称,欧洲央行将采取行动压低西班牙和意大利的借贷成本.(完)
--编译 高琦; 审校 王洋
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)