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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 15:58 BJT

〔欧洲汇市〕欧元延续涨势,兑美元升至近两周高位

路透伦敦8月21日电---欧元兑美元周二升至近两周高点,交易员称有亚洲央行的买需,并指出在欧元突破关键技术水准后,一些止损买单被触发,令欧元扩大涨幅.

欧元/美元EUR=升至1.24149,为8月7日以来最高位,此前上破了8月14日高点1.2386和55日移动均线切入位1.2390,令1.2400上方的止损买单被触发.

欧元的涨势亦带动英镑/美元GBP=D4走高,来到三周高位1.5757美元.与此同时,欧元/日圆EURJPY=R也触及六周高点98.55.

欧元上涨源于再次有市场传言称,欧洲央行将采取行动压低西班牙和意大利的借贷成本.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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