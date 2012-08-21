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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》亚洲买盘推升澳元,澳元/加元空头大力度回补

0733 GMT

* 澳元/美元升破200小时移动均线1.0501.来自亚洲的帐户为主要买家

* 在1.0520-30有更多卖单

* 澳元/加元空头回补力道很大

* 100日移动均线切入位1.0282成关键支撑位.在1.0370-80-90有停止单

* 日线图上云区顶部切入位目前在1.0366,55日移动均线切入位在1.0389,200日移动均线切入位在1.0379. (完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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