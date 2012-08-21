《汇市简讯》亚洲买盘推升澳元,澳元/加元空头大力度回补

* 在1.0520-30有更多卖单

* 100日移动均线切入位1.0282成关键支撑位.在1.0370-80-90有停止单

* 日线图上云区顶部切入位目前在1.0366,55日移动均线切入位在1.0389,200日移动均线切入位在1.0379. (完)