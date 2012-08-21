《汇市简讯》亚洲买盘推升澳元,澳元/加元空头大力度回补

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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0733 GMT
* 澳元/美元升破200小时移动均线1.0501.来自亚洲的帐户为主要买家
* 在1.0520-30有更多卖单
* 澳元/加元空头回补力道很大
* 100日移动均线切入位1.0282成关键支撑位.在1.0370-80-90有停止单
* 日线图上云区顶部切入位目前在1.0366,55日移动均线切入位在1.0389,200日移动均线切入位在1.0379. (完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。