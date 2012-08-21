敬告客户:热点聚焦--中国券商主承销中票梦想渐近,但诱人蛋糕料难啃--PDF版本****

近期有报导称,中国监管层正在探讨允许券商担任中期票据独立主承销,意味券商介入中票主承销的梦想正渐行渐近.但要想尝到这块诱人蛋糕真正的甜头,却并不是件容易的事.

目前中票主承销业务几乎由银行独享,与之相比尽管券商具承销能力强、机制更趋灵活的优势,但在资金及争取客户方面则居下风.券商资金实力有限,如果销售不顺畅是否能够包销令人存疑,同时很多中票发行人既是银行债券融资客户又是贷款的客户,券商在争取客户时并不占优势.