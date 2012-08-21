敬告客户:热点聚焦--中国券商主承销中票梦想渐近,但诱人蛋糕料难啃--PDF版本****

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
近期有报导称,中国监管层正在探讨允许券商担任中期票据独立主承销,意味券商介入中票主承销的梦想正渐行渐近.但要想尝到这块诱人蛋糕真正的甜头,却并不是件容易的事.
目前中票主承销业务几乎由银行独享,与之相比尽管券商具承销能力强、机制更趋灵活的优势,但在资金及争取客户方面则居下风.券商资金实力有限,如果销售不顺畅是否能够包销令人存疑,同时很多中票发行人既是银行债券融资客户又是贷款的客户,券商在争取客户时并不占优势.
若最终获准介入中票主承销,预计初期券商所获的市场占比也不会很大,市场格局难撼,但有望推动市场定价更趋合理化.
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路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)