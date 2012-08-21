伊朗最新导弹等升级武器亮相

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月21日电---伊朗媒体报导称，伊朗周二展示了六种升级后的武器装备，其中包括更精确的短程导弹，更强的军舰引擎和一个机载测试实验室。
这些装备亮相在伊朗国防工业日庆祝仪式上。伊朗总统艾哈迈迪内贾德及国防部长艾哈迈德·瓦希迪(Ahmad Vahidi)出席了仪式。
升级后的武器包括第四代“征服者-110”(Fateh-110)导弹，射程约为300公里。
伊朗本月早些时候表示，成功试射了新导弹，且新导弹配备有更精确的制导系统。
伊朗法斯通讯社(Fars)援引瓦希迪的话称：“该导弹是最精确和先进的使用固态燃料的地对地弹道导弹之一。在过去十年，它在提升伊朗国防能力方面发挥了巨大作用。”
伊朗7月表示成功试射了射程可达以色列的中程导弹，并测试了数十枚打击模拟空军基地的导弹。
法斯通讯社还援引瓦希迪的说法称，仪式上还展示了更强大的军舰引擎Bonyan-4，该引擎动力为5,000马力。据伊朗学生通讯社(ISNA)，该引擎的旧款为1,000马力。(完)
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)