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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 16:31 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑加元跌至三个半月低位,遭市场对欧洲央行憧憬打压

路透伦敦8月21日电---美元兑加元周二跌至三个半月低位,因有关欧洲央行将采取措施遏制欧元区债务危机的市场臆测,令风险资产需求升温.

美元兑加元CAD=D4跌至0.9856加元,为5月初以来最低.该货币对盘中一度跌穿支撑位0.9860加元,该水准亦为上周低点.(完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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