〔中国债市〕人民币利率互换续涨,放量逆回购难改资金面维持紧平衡预期

路透北京8月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续涨.虽然今日滚动逆回购操作规模明显扩大,扶助流动性紧绷局面改善,但交易人士指出,利用逆回购这种"小桶舀水"的方式接济市场,终难使资金面摆脱紧平衡,宽松政策若不现身,短期IRS或缓慢走升.

"早晨稍微下来一点,下午又被打上去了.与昨天相比大概升了4-5个bp,"上海一银行交易员称,"放逆回购可能短期内会缓解(流动性紧张),但是现在市场之所以把IRS利率往上推,就是因为觉得靠逆回购不能让货币市场进入一个完全宽松的状态."

他认为,考虑央行今日"输血"规模较大,所以月内降准的希望比较渺茫.他预计,IRS后市还将缓慢走升,"短期可能还会上,但不会上的那么快了."

为缓解当前偏大的资金缺口,中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.其中七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升,14天期则持稳.[CN/MMTCN]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续升势.不过,央行公开市场放量逆回购操作,规模接近半次降准释放的资金,改善了流动性状况,亦缓和投资者紧张情绪.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2500/3.3500 3.0120/3.1000 2.9780/3.0740 2.9860/3.0840 2.9900/3.2350

周一 3.0917/3.2100 2.9521/3.0443 2.9329/3.0271 2.9671/3.0629 2.9700/3.2200

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变动 0.1583/0.1400 0.0599/0.0557 0.0451/0.0469 0.0189/0.0211 0.0200/0.0150

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)