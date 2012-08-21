〔中国经济〕天津、重庆两市未来三四年将投万亿元支持重点产业发展

路透北京8月21日电---继中国湖南长沙等地方政府公布大规模经济刺激计划后,天津、重庆两直辖市近日均宣布,未来三四年将投万亿元人民币支持地区重点产业发展.

中国证券报周二报导称,重庆市政府表示"十二五"期间,全市工业将累计投入1.5万亿元,重点振兴电子信息产业、汽车产业、先进装备制造业等七大工业产业,工业总产值将突破3万亿元.

其中,未来三年,电子信息产业全行业累计投入3,000亿元,汽车产业累计2,000亿元,先进装备制造业2,500亿元.

本地媒体天津日报则报导称,天津市经济和信息化委初步确定今后四年投入1.5万亿元重点建设十条产业链,进一步壮大该市产业规模、调整产品结构、促进产业聚集.

报导援引相关负责人称,拟构建的十条产业链,规模将从现在的1.2万亿元扩大到2016年的四万亿元,具体包括规模达万亿元的石油化工产业链和重型装备产业链,以及汽车(新能源汽车)产业链、物联网云计算产业链等.

重庆市去年国内生产总值(GDP)和固定资产投资总额为1万亿元和7,570亿元.天津去年GDP和固定资产投资额分别为11,190亿元和7,511亿元.

中国经济当前面临持续下行,但业界普遍认为中央不会出台类似金融危机时期的大规模刺激计划,不过,地方版的刺激计划却是此起彼伏.

湖南省省会--长沙市7月九发布195个重大推介项目,投资额逾八千亿元,以期推动经济结构调整,激活潜在市场需求. [ID:nSB1689202]

野村证券经济学家张智威在最新报告中称,宁波、南京、广州、长沙、重庆等市均宣布促进投资和增长的计划.预计这些地方刺激计划将有助于经济在下半年反弹.

中国二季度GDP同比增速7.6%,创下逾三年来新低.而7月生产、消费、外贸以及信贷数据均不尽人意,凸显当前中国经济的增长压力.(完)