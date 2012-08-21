〔中国债市〕中长债收益率继续攀高,巨量逆回购为短券提供支撑

路透上海8月21日电---中国银行间债市周二中长债收益率继续攀高,短券买盘力道则略有增强.面对资金紧张局面,央行公开市场逆回购陡然放量,巨量流动性的注入令流动性缓和,并为短券提供支撑.

不过交易员表示,央行公开市场操作发力,似乎预示着降准的可能性进一步降低,机构对后市的信心再次被削弱,并压制中长债积弱难返.

"下午买盘总算出来一点,不过也集中在短端,毕竟逆回购这么大量,资金缓解了一些,要买也买短的."上海一大型银行交易员称.

他并认为,机构本就对下半年债市预期不乐观,而降准步伐的延缓,加剧了近期资金面的不确定性,现券走势面临的压力不减,"先过下个礼拜(月末),然后再过下个月,下个月更麻烦,因为到季末了."

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续升势.不过,央行公开市场放量逆回购操作,规模接近半次降准释放的资金,改善了流动性状况,亦缓和投资者紧张情绪.[ID:nSB1733196]

为缓解当前偏大的资金缺口,中国央行公开市场周二滚动逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.其中七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升,14天期则持稳.[CN/MMTCN]

剩余期限约4.49年固息国债120003券最新成交对应收益率CN120003=CFXS为3.0250%,上日尾盘报3.0050%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.5036 3.7453

上日 3.3775 3.6236

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7720/2.7180

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.5090/2.4430

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0670/3.0020 (完)

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