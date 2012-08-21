俄罗斯反对派人士指责普京开民主倒车

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月19日电---俄罗斯反对派人士周日纪念1991年加速了苏联解体的“8.19”事件时指责普京，称他逆转了21年前就已显现的势不可挡的民主进程。
反对派政界人士及俄罗斯普通民众称，朋克乐队Pussy Riot几名成员因在教堂进行反普京抗议而获刑两年，是当局镇压反对派的做法，让人想起了苏联时期的作秀公审和恐吓手段。
“民主状况较15年前明显恶化，”31岁的Ivan Preobrazhensky说，他带着妻子和5岁的女儿前来向在当年事件中牺牲的三位年轻人献花。
“我们正在朝独裁与极权主义迈进，”他说，并指出Pussy Riot获刑是普京3月赢得总统选举后压制异见人士的一系列举措之一。
反对派人士在俄罗斯“白宫”旁举行集会，演说者呼吁和平迫使普京下台。
82岁的人权活动人士柯瓦约夫（Sergei Kovalyov）称：“我们又回到了起点。”
他认为普京在国有媒体享受的待遇，如同苏联时期对斯大林的个人崇拜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)