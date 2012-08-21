企业高管认为奥巴马当选更利于全球经济--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月17日电---周五的一项英国民调显示，与罗姆尼相比，如果美国现任总统奥巴马赢得下次大选，全球经济将发展得更好，持这一观点的企业高管是持相反看法者的两倍。

1,700名受访者中有42.7%的人选择奥巴马，20.5%的人选择罗姆尼。其余人则都不选。

这一结果与美国受访者的看法大不相同。美国民调显示，认为罗姆尼当选要更利于企业的受访者占微弱多数。

路透/益普索近期的民调显示，尽管美国人对未来日益悲观，但奥巴马支持率仍在注册选民中领先罗姆尼7个点。

《金融时报》的上述民调在罗姆尼提名保罗·莱恩为竞选搭档之前进行。根据路透/益普索的调查，莱恩成为罗姆尼竞选搭档并未对后者入主白宫之路产生立竿见影的推动效应。（完）