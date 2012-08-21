企业高管认为奥巴马当选更利于全球经济--调查

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月17日电---周五的一项英国民调显示，与罗姆尼相比，如果美国现任总统奥巴马赢得下次大选，全球经济将发展得更好，持这一观点的企业高管是持相反看法者的两倍。
1,700名受访者中有42.7%的人选择奥巴马，20.5%的人选择罗姆尼。其余人则都不选。
这一结果与美国受访者的看法大不相同。美国民调显示，认为罗姆尼当选要更利于企业的受访者占微弱多数。
路透/益普索近期的民调显示，尽管美国人对未来日益悲观，但奥巴马支持率仍在注册选民中领先罗姆尼7个点。
《金融时报》的上述民调在罗姆尼提名保罗·莱恩为竞选搭档之前进行。根据路透/益普索的调查，莱恩成为罗姆尼竞选搭档并未对后者入主白宫之路产生立竿见影的推动效应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)