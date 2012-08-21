〔中国经济〕日央行官员称,中国正进入遭遇金融危机的"危险区域"

路透东京8月21日电---日本央行副总裁西村清彦周二表示,地产泡沫、人口结构变化和贷款增长迅速会加大一国遭遇金融危机的机率,警告中国正进入这方面的"危险区域".

西村清彦指出,日本上世纪90年代的资产泡沫与美国2000年代的房市泡沫有相似之处.

两者均是劳动人口占总人口比例达到峰值,而同时房价处于高位、贷款急速攀升,这些因素叠加在一起,导致了催生金融危机的"恶性"泡沫.

他在澳洲央行与国际清算银行(BIS)在悉尼举行的一次会议上表示:"就劳动人口比例而言,中国还没达到峰值,但正在接近这一水平,"而贷款在增长,房价在贯穿2010年的全年时间更是蹿升.

据刊登在日本央行网站上的演讲文稿,西村清彦表示:"虽然并非每次泡沫破裂都会衍生出金融危机.但如果人口结构变化、地产泡沫和贷款急速增加叠加在一起,那么发生金融危机的可能性会更大.中国现在正进入'危险区域'".

他还表示,有些时候政策制定者让公众对经济产生了过于乐观的预期,这本身也埋下了地产泡沫的种子.

"只要一些愚蠢的政策制定者还没阻塞投资者的路径,那么说服那些认为'这次情况不一样'并确信正处于永久繁荣期开端的人们,实在是太难了,"西村清彦说.(完)