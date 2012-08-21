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亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 18:13 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*淄博城市资产  15        7         6.83%            AA     8/22-8/24   中投证券
运营公司     (第3至7年每年分别偿还本金的20%,中国投资担保公司提供担保)                                             
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*随州城投集团   7        7         7.50%            AA-    8/22-8/28 华泰联合证券
             (第3至7年每年分别偿还本金的20%,发行人以土地使用权抵押担保)                                             
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毕节信泰       16        7         7.15%            AA     8/20-8/22   财富证券
投资公司              (第3至7年每年分别偿还本金的20%)                  国开证券                          
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上海新长宁集团  7        7      前五年6.08%         AA+    8/16-8/22   东方证券
                 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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遵义道路桥梁   18        8         7.15%            AA     8/17-8/23   招商证券
工程公司                          
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常州交通产业   15        7      前五年6.80%         AA     8/21-8/23   海通证券
集团             (附第5年末投资者回售选择权,常州投资集团担保)
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重庆迈瑞城投   13        7         6.82%            AA     8/17-8/27   南京证券
                       (第3-7年每年分别偿还本金的20%)
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上海城开集团   15        6      前三年6.50%         AA     8/21-8/27   德邦证券
                 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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 宝钛集团       7        6      前三年5.40%         AA     8/21-8/27   华英证券
                 (附第3年末投资者回售选择权,陕西有色金属控股集团担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无 
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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