《中国企业债发行日程表》--8月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *淄博城市资产 15 7 6.83% AA 8/22-8/24 中投证券 运营公司 (第3至7年每年分别偿还本金的20%,中国投资担保公司提供担保) ===================================================================================== *随州城投集团 7 7 7.50% AA- 8/22-8/28 华泰联合证券 (第3至7年每年分别偿还本金的20%,发行人以土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 毕节信泰 16 7 7.15% AA 8/20-8/22 财富证券 投资公司 (第3至7年每年分别偿还本金的20%) 国开证券 ===================================================================================== 上海新长宁集团 7 7 前五年6.08% AA+ 8/16-8/22 东方证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 遵义道路桥梁 18 8 7.15% AA 8/17-8/23 招商证券 工程公司 ===================================================================================== 常州交通产业 15 7 前五年6.80% AA 8/21-8/23 海通证券 集团 (附第5年末投资者回售选择权,常州投资集团担保) ===================================================================================== 重庆迈瑞城投 13 7 6.82% AA 8/17-8/27 南京证券 (第3-7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 上海城开集团 15 6 前三年6.50% AA 8/21-8/27 德邦证券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 宝钛集团 7 6 前三年5.40% AA 8/21-8/27 华英证券 (附第3年末投资者回售选择权,陕西有色金属控股集团担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》