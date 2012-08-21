〔中国汇市〕人民币小幅收升,客盘平稳短期或继续窄幅波动(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币中间价小幅收升

* 客盘整体表现平静,汇价短期或继续窄幅波动

* 美元远掉升水续高企

路透北京8月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收升,客盘整体表现平静,交投清淡.交易员认为市场仍在等待外盘指引,短期可能维持窄幅波动.

"即期没有什么大变动.隔夜美元指数变化不大,市场可能有一定解读,使得人民币中间价小幅低开了60个点,不过客盘并没什么大的动静,"北京某国有大行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3562 6.3550 6.3590 6.3418 6.3478 6.3594

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,335点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4897元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4448/63,上日尾盘为6.4525.

上述交易员说,由于对国内经济不景气的预期,美元相对强势,以及前期国际投机做空中国等因素,都使得国内结汇相对于去年有所下降,美元流动性造成相对较低的利率反映在远期升水中.

他并称,短期美元升水看起来很多,但在更大的框架里看并不多,2008年时一年期美元贴水都要7,000点.

北京时间17:09,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3570/10元,上日尾盘为6.3609元.

离岸人民币市场上不断攀升的筹资成本以及人民币的疲弱前景,已将离岸人民币掉期点数推升至历史新高.若中国经济颓势及离岸资金池紧缩状况不改,这种趋势料会继续.[ID:nSH0113055]

欧元兑美元EUR=在亚洲盘几无变动,报1.2358美元,脱离8月6日触及的高位1.2440.欧洲央行总裁德拉吉暗示央行将恢复买债计画以降低意大利和西班牙借款成本后不久,欧元触及该高位水准.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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