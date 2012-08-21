〔中港股市〕香港股市收平盘,消费股板块走坚提振中国股市

* 恒生指数下跌0.02%,沪深300指数上涨0.5%

* 两市交易额均上升

* 康师傅控股创四个半月高位,公布上半年财报后评级获上调

* 中海油下跌,此前公布的财报不佳且减少派息

路透香港8月21日电---香港股市周二收平盘,中国消费股板块的涨幅被中国石油巨头中海油3%的跌幅抵消,中海油上半年获利降幅为市场预期的两倍.

企业财报令人鼓舞,加之中国大陆媒体报导政府可能会祭出举措提振消费,帮助大陆股市录得近两周来的最佳单日表现.

中资食品及饮料企业康师傅控股(0322.HK)则创下九个半月内最佳单日表现,在券商陆续调升对该公司预估之后,股价延续周一涨势.康师傅控股上日公布上半年净利优于预期.康师傅控股周二大涨6%,年初迄今跌幅缩窄至6.4%.