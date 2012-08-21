〔中港股市〕香港股市收平盘,消费股板块走坚提振中国股市

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 恒生指数下跌0.02%,沪深300指数上涨0.5%
* 两市交易额均上升
* 康师傅控股创四个半月高位,公布上半年财报后评级获上调
* 中海油下跌,此前公布的财报不佳且减少派息
路透香港8月21日电---香港股市周二收平盘,中国消费股板块的涨幅被中国石油巨头中海油3%的跌幅抵消,中海油上半年获利降幅为市场预期的两倍.
企业财报令人鼓舞,加之中国大陆媒体报导政府可能会祭出举措提振消费,帮助大陆股市录得近两周来的最佳单日表现.
中资食品及饮料企业康师傅控股(0322.HK)则创下九个半月内最佳单日表现,在券商陆续调升对该公司预估之后,股价延续周一涨势.康师傅控股上日公布上半年净利优于预期.康师傅控股周二大涨6%,年初迄今跌幅缩窄至6.4%.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。