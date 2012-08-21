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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 18:08 BJT

〔表格〕英国8月总工业订单差值大降至负21,创下2011年12月来最低

路透伦敦8月21日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,8月总工业订单差值为负21,为2011年12月来最低.路透预估为负8,7月为负6.

月度趋势 8月 7月 6月 5月 4月 3月

总订单 -21* -6 -11 -17 -8 -8

出口订单 -17** -9 -4 -12 -10 -11

制成品库存 +9*** +14 +16 +13 +14 +17

产出预期 0 +11 +7 -3 +24 +24

国内价格预期 +1 -3 +2 +12 +7 +24

* 2011年12月来最低

** 2012年1月来最低

*** 2011年6月来最低

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--编译 程琳;审校 蔡美珍

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