〔东南亚股市〕新加坡和泰国股市上涨,越南市场遭银行板块拖累下跌

路透曼谷8月21日电---新加坡和泰国股市周二在清淡市况中小涨,受新加坡电信(STEL.SI)和Krung Thai Bank (KTB.BK)等大盘股提振,投资者寻觅股息率较高的股票.

在假期结束后,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI小升0.12%,其中新加坡电信升1.8%.泰国股市.SETI连续第二日上涨,今日收高0.27%.

泰国第二大银行Krung Thai Bank升3%.该行公布中期派息0.36泰铢,8月28日为除息日.

越南股市.VNI跌4.67%,结束六日涨势.亚洲商业银行(ACB.HN)大跌7%,因报导称银行创始人因业务中的违法行为被拘留.

该新闻挫伤对其它越南银行股的人气,该板块股票今日大多收低.

1017GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3065.77 3.66 +0.12 +15.85 2646.35

马来西亚 .KLSE 1649.79 -0.30 -0.02 +7.78 1530.73

泰国 .SETI 1232.29 3.29 +0.27 +20.19 1025.32

印尼 .JKSE 4160.51 18.52 +0.45 +8.86 3821.99

菲律宾 .PSI 5206.81 -12.70 -0.24 +19.10 4371.96

越南 .VNI 416.84 -20.44 -4.67 +18.57 351.55

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(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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