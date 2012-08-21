版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 21日 星期二 18:13 BJT

〔亚洲橡胶〕8月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 213.5 20 215.0 151

* 9月 213.9 39 216.5 11

*10月 216.3 184 217.9 3

*11月 217.1 96 219.5 17

*12月 218.8 264 220.7 201

* 1月 220.3 3122 222.0 1131

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐