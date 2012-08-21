〔亚洲橡胶〕8月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透8月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 8月 213.5 20 215.0 151
* 9月 213.9 39 216.5 11
*10月 216.3 184 217.9 3
*11月 217.1 96 219.5 17
*12月 218.8 264 220.7 201
* 1月 220.3 3122 222.0 1131
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。