〔国际油市〕燃料油市场表现疲弱,即期9/10月价差跌至逾两周最低位

路透新加坡8月21日电---亚洲燃料油市场周二表现疲弱,路透数据显示,即期9/10月跨月价差跌至逾两周最低位.

截至周二亚洲收盘时,9/10月合约价差走软0.37美元至逆价差每吨2.38美元.根据路透数据,这是6月8日以来的最低水平.

成交量清淡,9/10月合约成交了大约14万吨.

实货交易窗口亦清淡,未有交易达成.然而,现货升水扳回上交易日的跌幅.180-cst升水上涨0.30美元至每吨2.20美元.380-cst升水上扬0.35美元至每吨较新加坡现货报价高出2.50美元.

交易商称,当前的供需基本面大致平衡.然而,如果固定价格持续高企,需求可能进一步受创.

根据交易商和船运经纪商,9月抵达的套利船货料在450万吨左右,与8月流入的规模相若.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.15 -0.05 -0.01 683.20

现货380CST燃料油 FO380-SIN 670.80 0.35 0.05 670.45

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 676.00 -2.00 -0.29 678.00

380CST船用燃料油升水 5.20 -2.35 -31.13 7.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.20 0.30 15.79 1.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.50 0.35 16.28 2.15 (完)