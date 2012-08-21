〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.195%,投标倍数为4.55

标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
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路透华盛顿8月21日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.195%
中值 0.190%
低值 0.185%
投资 0.198%
价格/得标
价格 99.802833
高值得标比率 90.96%
投标倍数 4.55
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 25,000,901,700
总投标 113,814,201,700
竞争性投标得标 24,837,700,000
非竞争性投标得标 163,201,700
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/08/23
到期日 2013/08/22
CUSIP码 9127957E5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
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