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债券 | 2012年 8月 21日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.195%,投标倍数为4.55

路透华盛顿8月21日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.195%

中值 0.190%

低值 0.185%

投资 0.198%

价格/得标

价格 99.802833

高值得标比率 90.96%

投标倍数 4.55

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,901,700

总投标 113,814,201,700

竞争性投标得标 24,837,700,000

非竞争性投标得标 163,201,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/23

到期日 2013/08/22

CUSIP码 9127957E5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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