〔英国债市〕对ECB将采取行动的臆测打压英债,英央行购债操作提供支撑

路透伦敦8月21日电---英债期货周二回落,因投资者仍寄望于欧洲央行可能采取行动限制西班牙和意大利借贷成本,但英债跌幅不及可比德债,受助于英国央行的购债操作.

对欧洲央行拟议的购债计划的臆测犹存,这盖过了英国7月意外出现预算赤字消息的影响.

9月英债期货FLGU2收跌46个跳动点,报119.53.可比德债期货FGBLU2则下跌62个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬4个基点,报1.709%,与可比德债利差EU10YT=RR收窄1个基点,至约15个基点.

西班牙公债收益率回落,交易商称,英国每日电讯报称,可以证实德国媒体有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.

欧洲央行周一试图打消对上述计划的臆测.

花旗的策略师Jamie Searle表示,英国央行周一、周二和周三进行的购债操作扶助英镑表现强于可比德债.

今日稍早,英国债务管理局标售12.5亿英镑的2029年到期通膨保值英债,标售的实际收益率为-0.025%.

英国债务管理局周三将公布季度会议记录,英债投资者和一级交易商将讨论未来三个月的发债计划.(完)

--编译 母红;审校 李军

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