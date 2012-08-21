〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率回落,受助于欧洲央行购债传言

* 葡萄牙公债收益率跌至救助前水平

* 缺乏细节限制德债卖压

* 西班牙公债标售得标利率回落

路透伦敦8月21日电---欧元区二线公债收益率周二回落,且预计未来数日将进一步走低,因预期欧洲央行将购买受困国家公债以抑制借贷成本.

欧洲央行(ECB)最终干预债市的前景拉低西班牙、意大利和葡萄牙收益率,葡萄牙10年期公债收益率跌至去年5月该国与国际借款人达成救助协议前的水平.

不过,购债计划细节仍不明朗,德国杂志周末报导称,欧洲央行正在评估限制西班牙和意大利公债收益率的计划.消息发表后,市场臆测升温.

交易商还指出,英国每日电讯报称,可以证实德国媒体有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.

欧洲央行周一试图打消对上述计划的臆测.在被问及如何评论每日电讯报的报导时,再度提及周一发布的声明.

Nordea的策略师Niels From表示,"潜在的驱动力仍是欧洲央行将制定可信的债市干预计划的预期.如果央行未能出台干预计划,利差将再度升至新高."

9月可能被证明是对市场十分关键的一个月.欧洲央行将于9月6日举行下次政策会议.德国宪法法院将于9月12日就批准欧元区救助基金作出裁决.另外,欧洲财长会议将在14-15日举行.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB回落10个基点,报6.24%.较短期公债收益率ES2YT=TWEB下跌多至16个基点,至3.43%.意大利公债收益率也走低.

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=TWEB回落多至30个基点,至9.40%,为4月20日以来最低.该国于4月6日要求援助,5月3日宣布达成救助协议.

德债期货FGBLc1跌62个跳动点,收报141.38.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬5个基点,报1.56%,近期测试三个月区间上限1.60%,但未能升穿该水准,暗示卖压可能缓解,因债务危机的解决没有新的进展.(完)

--编译 母红;审校 李军

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