〔纽约期市〕原糖期货挫跌至20美分之下,美国可可期货走高

路透纽约/伦敦8月21日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二重挫3.5%,逾两个月来首次跌至关键的20美分水准之下,因投资者和生产商抛售,导致原糖期货与商品市场的普遍涨势背道而驰.

美元大幅走软扶助推动美国可可期货小涨,汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB跳升逾1%,至四个半月高位.咖啡期货涨跌互现,呈盘整走势.

交易商称,巴西天气状况有利作物生长,使甘蔗收割加快,且生产商卖盘令价格承压.预计行业组织Unica本周稍晚将公布巴西甘蔗压榨数据.

ICE指标10月原糖期货SBc1回落0.72美分,或3.5%,报每磅19.78美分,为现货合约6月7日以来的最低结算价.也是6月中以来首次跌至20美分的关键支撑位之下.10月/3月贴水扩阔至0.75美分,前一日为0.67美分.

不过,有一些潜在的支撑因素,其中包括第二大产糖国印度雨季开局迟缓.

伦敦10月白糖期货LSUc1跌18.30美元,或3.2%,报每吨547.90美元.该合约收盘时与次月合约LSUc2的贴水为罕见的30美分,为4月以来首见,当日,10月合约与远月合约的跌水仅维持了三天.

美国可可期货期货交易区间在昨日区间内,受助于美元兑一篮子货币走软,以及商品市场普涨.

ICE-12月可可期货CCc2收涨25美元,或1%,报每吨2,433美元,仍低于上周触及的九个月高位2,501美元.

伦敦12月可可期货LCCc2收盘基本持稳在每吨1,610英镑.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收跌0.35美分,报每磅1.6420美元.上周五时曾触及6月26日以来最低1.6025美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2小涨5美元,收报每吨2,109美元.(完)