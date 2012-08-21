〔金属期市〕LME期铜涨至一个月高位,投资者仍预期欧洲央行将采取行动

* 欧元兑美元触及七周高位,因ECB干预市场希望重燃

* 中国经济成长放缓和欧元区风险料限制涨幅

* COMEX成交量大涨至逾81,000口

路透伦敦/纽约8月21日电---期铜周二跳涨至一个月高位,受助于对欧洲央行(ECB)正在规划应对欧债危机策略的乐观人气扶助,不过部分投资者对铜市未来涨势表达了担忧.

欧元兑美元升至七周高位,此前有关欧洲央行(ECB)将采取行动降低西班牙和意大利借贷成本传言再度浮出水面,尽管该行周一时曾试图否认类似臆测.

一些分析师表示,铜的进一步涨势料有可能因为欧元区债务危机、主要金属消费国中国经济成长放缓和美国经济复苏乏力而受限.

"市场再度燃起对欧洲央行的期待...不过整体趋势和7月时相比并没有发生太大改变.价格仍处在相当的区间波动中."花旗分析师David Wilson表示."多空双方在大幅调整仓位的问题上,态度谨小慎微."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跳涨2.1%,收在每吨7,610美元,盘中一度触及7,632的日内高位,亦是7月20日至今最高水准.合约突破了过去一个月来所守住的交投区间7,300-7,600美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2亦一度放量大涨2.8%至每磅3.4665美元,触及一个月高位,之后脱离高位,收涨2.4%,报每磅3.453美元.

根据汤森路透数据,今天成交量巨大,约为81,425口,较30日均值高一倍,且远高于250日移动均线50,419口.

周二COMEX期铜成交量猛增的原因尚不清楚.不过,其它近期数据表明该合约流动性增加,侵蚀了伦敦市场份额.

COMEX期铜未平仓量在154,000口左右,LME期铜合约未平仓量则在周一时降至2007年低位,至229,884口左右.

COMEX铜未平仓合约持于约15.4万口,伦敦期铜的未平仓合约周一降至2007年来低点约229,884口.

数据暗示今年迄今成交已算热络的COMEX合约,将在8月继续增加.2012年前七个月的平均成交量较去年同期大涨逾50%,LME期铜成交量同期则成长了16%.

英国每日电讯报称,可以证实德国媒体有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.[ID:nSB1736778].但欧洲央行否定了类似猜测.

中国进口数据显示,7月精炼铜进口小幅增至254,339吨,6月时为250,097吨.[ID:nSB1735176].

其它LME金属方面,三个月期铝CMAL3上扬1.6%,收在每吨1,867美元,盘中触及日内高位和一周高点1,878.75美元.上周该合约触及1,827.25美元,是2009年11月迄今最低.

尽管最新铝生产数据表明,中国日产量已经下降,但现货交易商表示,市场仍感到疲弱.

三个月期锡CMSN3收高2.2%,报每吨18,950美元,为一个月高位.三个月期锌CMZN3收高0.8%,报每吨1,810美元,脱离高位1,838.25美元;三个月期铅CMPB3小涨0.3%,收在1,914美元,亦脱离三周高点1,944.75美元.三个月期镍CMNI3则上涨1.8%,报15,825美元.

以下为1832GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 344.75 7.65 +2.27 343.60 0.33

LME期铝 1866.50 29.50 +1.61 2020.00 -7.60

LME期铜 7609.00 70.00 +0.93 7600.00 0.12

LME期铅 1914.00 5.00 +0.26 2035.00 -5.95

LME期镍 15800.00 250.00 +1.61 18710.00 -15.55

LME期锡 18950.00 400.00 +2.16 19200.00 -1.30

LME期锌 1810.00 14.00 +0.78 1845.00 -1.90

上海期铝 15250.00 20.00 +0.13 15845.00 -3.76

上海期铜 55030.00 160.00 +0.29 55360.00 -0.60

上海期锌 14510.00 100.00 +0.69 14795.00 -1.93

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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