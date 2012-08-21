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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 04:09 BJT

〔美股盘后〕戴尔发布第二季业绩后股价下挫3%

路透纽约8月21日电---电脑制造商戴尔DELL.O周二在美股盘后交易中下挫3%,此前该公司发布了季度业绩.

戴尔公布第二季每股盈利为0.42美元,非GAAP每股盈利为0.50美元;营收为145亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计戴尔第二季每股盈利为0.45美元,营收为146.4亿美元.

戴尔预计本会计年度非GAAP每股收益至少为1.70美元,预计第三季营收较第二季下降2-5%.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计戴尔第三季营收为148.5美元;2013会计年度每股收益为1.90美元.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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