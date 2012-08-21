〔美股盘后〕戴尔发布第二季业绩后股价下挫3%

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透纽约8月21日电---电脑制造商戴尔DELL.O周二在美股盘后交易中下挫3%,此前该公司发布了季度业绩.
戴尔公布第二季每股盈利为0.42美元,非GAAP每股盈利为0.50美元;营收为145亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计戴尔第二季每股盈利为0.45美元,营收为146.4亿美元.
戴尔预计本会计年度非GAAP每股收益至少为1.70美元,预计第三季营收较第二季下降2-5%.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计戴尔第三季营收为148.5美元;2013会计年度每股收益为1.90美元.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)