〔纽约汇市〕欧元兑美元触及七周高位,投资人普遍猜测欧洲央行将会出手

* 欧洲央行看似愈发接近在债券市场采取行动

* 欧洲央行和欧盟会议前,投资者不愿推高欧元

路透纽约8月21日电---欧元兑美元周二升至七周高位,因有传言称欧洲央行(ECB)或很快采取行动压低西班牙和意大利借贷成本,缓和了长期困扰欧元区的忧虑.

8月期间,欧元每日几乎是跟随欧洲传出的最新重大消息而上涨或下跌.有关欧洲央行买债计划效果的不确定性,以及欧元区债务和经济问题的忧虑,令欧元困于本月高位1.2443美元之下.

不过,英国每日电讯报周一报导称,可以证实德国明镜周刊有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.[ID:nSB1736778].之后欧元升穿1.2443美元水准.

一位欧洲央行发言人重复了澄清明镜周刊报告时的声明,称报导对尚未出台的决议会造成误导.

"我们正处于风险涨势的中部,人们高度预期9月上半月将会出台的行动."Scotiabank首席外汇分析师Camilla Sutton称.

欧洲央行将在9月6日举行下一次政策会议.欧盟各国财长则将在9月14-15日会面--这可视作是应对欧债危机和希腊留在欧元区的关键的10天.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在9月12-13日举行会议.

"预计美联储将呈温和立场,而欧洲央行(ECB)则将进一步落实其计划."Sutton说.

她表示,9月前欧元预计将守住夏季交投区间,大致在1.21-1.2630美元间.

欧元兑美元EUR=涨至1.2488美元,为7月5日迄今最高水准,且高于欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切努力保卫欧元后,欧元于8月6日触及的高位1.2443美元.在德拉吉发布言论前,欧元曾在7月24日跌至两年低位1.2040美元.