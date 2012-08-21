〔美国股市〕走低,标普500指数盘中触及四年最高

* 百思买股价走低,因报告的业绩令人失望

* Facebook董事大举抛售股票;股价急跌

* 戴尔盘后公布业绩,股价走低

* 道指收跌0.51%,标普500指数收挫0.35%,Nasdaq指数回落0.29%

路透纽约8月21日电---美国股市周二收跌,因标普500指数遭遇技术阻力,且交易商锁定近期获利.今日盘中标普500指数触及四年最高水准.

标普500指数盘中触及1,426.68点,为2008年5月以来最高.成交一如预期,呈现典型的8月清淡表现,过去12个交易日中,标普500指数仅有三日的涨幅为0.25%或更高.

"在触及新高后遭遇一定阻力很正常,"明尼阿波利斯Wells Capital Management的首席投资长Jim Paulsen表示.

"可以说,交易商在试水,看市场最终会向哪个方向发展."

股市稍早上扬,欧元兑美元大涨至七周高位,受助于市场传言,欧洲央行将采取行动压低西班牙和意大利借贷成本.对主要央行将采取行动支撑停滞经济的押注扶助股市走高.

不过,第一个小时的交易结束后,美国股市失去动能,因交易员锁定获利.

股市在过去六周缓慢但稳定地向上攀升,部分是因包括就业,零售和楼市在内的数据强于预期,这帮助抵御住了之前一系列疲弱数据引发的失望情绪.

"美国经济显现出增长再度加速的迹象,"Wells Capital的Paulsen表示.

他还指出,直至本月底,三大指数将可能止步不前.他预计,股市"9月前将在目前的高位附近徘徊,之后我们才会决定市场是真的在上行,还是将回落."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行都将在本月举行政策会议,会上美联储可能决定是否推出进一步刺激举措,欧洲央行将决定是否采取行动控制欧债危机.

道琼工业指数.DJI收跌68.06点,或0.51%,至13,203.58点;标准普尔500指数.SPX下滑4.96点,或0.35%,至1,413.17点.Nasdaq指数.IXIC回落8.95点,或0.29%,至3,067.26点.

CBOE波动性指数.VIX攀升7.4%,报15.05,上周触及五年低位13.30.

今日科技股表现稍逊.

Facebook Inc (FB.O)董事Peter Thiel上周卖出约4亿美元的公司股票,将他所持的大部分股权套现.周二,该股急跌4.3%,报19.16美元.

百思买(BBY.N)盘中回落至九年低位16.25美元,后跌幅有所缩减.该公司暂停发布获利预期和今年的股票回购.该股收跌1.4%,报17.91美元.

服装零售商Urban Outfitters (URBN.O)大涨18.2%,报36.98美元,之前数家券商上调其目标价.

戴尔DELL.O收盘后公布的季度营收略逊预期,该股盘后重挫3.7%,报11.88美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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