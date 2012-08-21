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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.35 -0.34 -0.61 2264897

搜狐 (SOHU.O) 39.81 -0.11 -0.28 780036

网易 (NTES.O) 48.50 -0.34 -0.70 553361

百度 (BIDU.O) 123.40 -7.51 -5.74 9585952

亚信科技 ASIA.O 12.13 +0.16 +1.34 142957

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.65 +0.15 +1.03 1807550

联电 (UMC.N) 2.07 -0.01 -0.48 1197464

日月光 (ASX.N) 3.74 +0.07 +1.91 204921

矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.14 +2.53 431065

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 +0.01 +0.92 54900

友达 (AUO.N) 3.07 +0.11 +3.72 138127

中华电信 (CHT.N) 30.12 -0.03 -0.10 44674

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.66 -0.18 -0.43 460965

香港

中国移动 (CHL.N) 53.13 -0.10 -0.19 219379

中国联通 (CHU.N) 15.95 +0.45 +2.90 463410

中国电信 (CHA.N) 51.56 +0.23 +0.45 30167

中芯国际 (SMI.N) 1.89 +0.02 +1.07 62142

(完)

--整理 吴云凌

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