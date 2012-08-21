《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月21日

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.35 -0.34 -0.61 2264897
搜狐 (SOHU.O) 39.81 -0.11 -0.28 780036
网易 (NTES.O) 48.50 -0.34 -0.70 553361
百度 (BIDU.O) 123.40 -7.51 -5.74 9585952
亚信科技 ASIA.O 12.13 +0.16 +1.34 142957
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.65 +0.15 +1.03 1807550
联电 (UMC.N) 2.07 -0.01 -0.48 1197464
日月光 (ASX.N) 3.74 +0.07 +1.91 204921
矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.14 +2.53 431065
和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 +0.01 +0.92 54900
友达 (AUO.N) 3.07 +0.11 +3.72 138127
中华电信 (CHT.N) 30.12 -0.03 -0.10 44674
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.66 -0.18 -0.43 460965
香港
中国移动 (CHL.N) 53.13 -0.10 -0.19 219379
中国联通 (CHU.N) 15.95 +0.45 +2.90 463410
中国电信 (CHA.N) 51.56 +0.23 +0.45 30167
中芯国际 (SMI.N) 1.89 +0.02 +1.07 62142
(完)
--整理 吴云凌
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。