澳新经济指标预测--8月22日-8月29日****

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透8月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月22日(三)
暂无重要经济数据.
8月23日(四)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 -- 顺差3.31
(年度) -- 逆差7.5
进口(亿新西兰元) -- 38.7
出口(亿新西兰元) -- 42
8月24日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月27日(一)
暂无重要经济数据.
8月28日(二)
暂无重要经济数据.
8月29日(三)
0130 澳洲建筑完工价值 第二季 -- +5.5%
2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%
(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。