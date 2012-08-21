〔纽约汇市〕欧元兑美元触及七周高位,投资人普遍猜测欧洲央行将会出手(更新版)

(新增文末收盘报价表格)

* 欧洲央行看似愈发接近在债券市场采取行动

* 欧洲央行和欧盟会议前,投资者不愿推高欧元

路透纽约8月21日电---欧元兑美元周二升至七周高位,因有传言称欧洲央行(ECB)或很快采取行动压低西班牙和意大利借贷成本,缓和了长期困扰欧元区的忧虑.

8月期间,欧元每日几乎是跟随欧洲传出的最新重大消息而上涨或下跌.有关欧洲央行买债计划效果的不确定性,以及欧元区债务和经济问题的忧虑,令欧元困于本月高位1.2443美元之下.

不过,英国每日电讯报周一报导称,可以证实德国明镜周刊有关ECB专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.[ID:nSB1736778].之后欧元升穿1.2443美元水准.

一位欧洲央行发言人重复了澄清明镜周刊报告时的声明,称报导对尚未出台的决议会造成误导.

"我们正处于风险涨势的中部,人们高度预期9月上半月将会出台的行动."Scotiabank首席外汇分析师Camilla Sutton称.

欧洲央行将在9月6日举行下一次政策会议.欧盟各国财长则将在9月14-15日会面--这可视作是应对欧债危机和希腊留在欧元区的关键的10天.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在9月12-13日举行会议.

"预计美联储将呈温和立场,而欧洲央行(ECB)则将进一步落实其计划."Sutton说.

她表示,9月前欧元预计将守住夏季交投区间,大致在1.21-1.2630美元间.

欧元兑美元EUR=涨至1.2488美元,为7月5日迄今最高水准,且高于欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切努力保卫欧元后,欧元于8月6日触及的高位1.2443美元.在德拉吉发布言论前,欧元曾在7月24日跌至两年低位1.2040美元.

纽约尾盘,欧元上涨1%,报1.2462美元.

交易员表示,欧元/美元在突破1.2400美元并触发停损买单之后,扩大涨势.

"欧洲央行必须在公债市场有所作为...若是缺少欧洲央行的干预,西班牙和意大利(公债)收益率将会再度上涨,因为信贷市场对两国不会再抱有信心."Worldwide Markets首席市场分析师Joseph Trevisani表示.

欧元兑日圆EURJPY=一度升至99.18日圆,为7月初迄今最高水准.欧元/日圆最新上涨0.7%,报98.72日圆.

法国总统奥朗德和德国总理梅克尔将在周四会面,周五希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)将到访柏林.

萨马拉斯预计将寻求给予撙节措施两年延长期,以降低其影响,不过他不太可能赢得多数支持.

**关注美联储会议记录**

周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布最新会议记录,美元料对此作出反应.

任何有关美联储将很快出台第三轮量化宽松政策(QE3)的暗示,将会对美元产生偏空影响.

市场也关注美联储主席贝南克月底在怀俄明州杰克森霍尔年会上的讲话.2010年时,贝南克在年会上曾暗示将出台第二轮公债购买行动(或量化宽松)来支撑经济.

Federated Investment Management固定收益分析师兼高级副总裁Joseph Balestrino表示,不认为美联储将在这个时点推出进一步刺激计划.

"下次美联储会议上,我认为他们将再度选择不出台新行动."他说."在杰克森霍尔,贝南克将有可能承认经济仍在颠簸前行,但并不足以疲弱到需使用QE3的程度."

他表示,如果美联储决定推出QE3,那么可能需要买入抵押贷款证券.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=尾盘下跌0.2%,报79.24日圆,低于周一触及的7月12日迄今最高水准79.66日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2470 1.2343 +1.03 -3.67 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.27 79.40 -0.16 +3.03 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.88 98.02 +0.88 -0.68 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9626 0.9724 -1.01 +2.67 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5783 1.5710 +0.46 +1.60 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9891 0.9883 +0.08 -2.96 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0482 1.0442 +0.38 +2.51 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2010 -0.01 -1.11 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7898 0.7854 +0.56 -5.17 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8108 0.8086 +0.27 +4.16 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8787 5.9189 -0.68 -1.64 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3320 7.3080 +0.33 -5.25 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6489 6.6728 -0.36 -3.47 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2975 8.2365 +0.74 -6.91 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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