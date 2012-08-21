版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--8月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布7月成屋销售年率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产量数据.

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月31日-8月1日会议记录.

1900 - 农业部公布月度冷藏数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐