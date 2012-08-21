日韩经济指标预测--8月22日-8月29日****

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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路透8月22日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月22日(三)
暂无重要经济数据.
8月23日(四)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2
8月24日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月26日(日)
2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100
8月27日(一)
暂无重要经济数据.
8月28日(二)
2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 -- 36.8
8月29日(三)
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69(完)
--编译 张涛;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。