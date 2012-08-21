版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 06:23 BJT

全球外汇市场8月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月21日(二)

2350 - 日本7月贸易收支/进口/出口.

8月22日(三)

-- - 德国央行执委会委员Andreas Dombret讲话.

1100 - 美国8月17日止当周抵押贷款指数与再融资指数.

1400 - 美国7月成屋销售年率.

1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议记录.

2350 - 日本8月12-18日当周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 吴云凌;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐