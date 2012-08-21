全球外汇市场8月22日主要消息

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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8月21日(二)
2350 - 日本7月贸易收支/进口/出口.
8月22日(三)
-- - 德国央行执委会委员Andreas Dombret讲话.
1100 - 美国8月17日止当周抵押贷款指数与再融资指数.
1400 - 美国7月成屋销售年率.
1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月31日-8月1日会议记录.
2350 - 日本8月12-18日当周资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。