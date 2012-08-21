《美国个股焦点》戴尔第三季财测逊于分析师预期,拖累股价盘后下挫

* 第三季营收预估逊于华尔街分析师预期

* 财务长称,经销商推迟PC采购,等候微软发布最新Windows操作系统

* 戴尔股价盘后下挫3%

路透8月21日电---美国第二大个人电脑制造商戴尔(Dell)DELL.O警告下半年将"具挑战性",因客户减少电脑采购,以待微软在今年年底推出Windows 8操作系统.该消息拖累戴尔股价在盘后交易中下挫3%.

戴尔周二预测,会计年度第三季营收将比前季下滑2-5%,至138-142亿美元之间,不及华尔街分析师预期的148.5亿美元.

"人们已经预料到他们会调降财测数据,但我认为与预期相比,他们降低财测的程度十分严重,"Cross Research分析师Shannon Cross说.