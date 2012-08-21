〔货币市场〕Euribor利率触及纪录新低,下滑速度放缓

路透伦敦8月21日电---银行间拆借利率周二触及纪录新低,因市场继续预期欧洲央行(ECB)最早将于9月进一步放松货币政策.但该利率下降速度放缓.

自从欧洲央行召开本月货币政策以来,三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)就不断创出纪录低点.欧洲央行总裁德拉吉在这次会议上表示,央行决策者讨论了降息,但最后决定维持不变.

最近进行的路透调查显示,由于欧元区濒临衰退而且债务危机仍未得到解决,欧洲央行料将在9月6日的政策会议上决定降息25个基点至0.50%.

无担保银行间贷款的主要指标三个月期EuriborEURIBOR3MD=降至0.318%,周一报0.325%.

但三个月期Euribor利率的下降速度已经放缓.巴克莱的分析师在研究报告中指出,该利率平均每天下降0.38个基点,而前两周分别是0.44和0.8个基点.

RBS的策略师Simon Peck预计,三个月期Euribor利率在欧洲央行9月初会议之前将稳定在0.28%左右.(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

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