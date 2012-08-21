〔美国个股〕苹果与富士康中国工厂劳工条件改善,仍继续努力--审查员

* 工作时间必须缩短,部分工人对超时工作感到担忧

* 此前一天苹果创下上市公司市值新纪录

* 公平劳工协会称苹果-富士康有望兑现承诺,2013年将最为艰难

路透旧金山8月21日电---苹果(AAPL.O)和富士康已经改善了中国工厂的工作和安全条件,但其聘请的审查员警告称,最艰难的任务还在后面.全球市场销售的iPad和iPhone产品大多是由中国的工厂生产.

公平劳工协会(Fair Labor Association)周二表示,苹果与富士康必须在2013年之前,将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一,以符合当地的劳动法.苹果是该协会的会员.