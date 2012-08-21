〔美国个股〕苹果与富士康中国工厂劳工条件改善,仍继续努力--审查员

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
* 工作时间必须缩短,部分工人对超时工作感到担忧
* 此前一天苹果创下上市公司市值新纪录
* 公平劳工协会称苹果-富士康有望兑现承诺,2013年将最为艰难
路透旧金山8月21日电---苹果(AAPL.O)和富士康已经改善了中国工厂的工作和安全条件,但其聘请的审查员警告称,最艰难的任务还在后面.全球市场销售的iPad和iPhone产品大多是由中国的工厂生产.
公平劳工协会(Fair Labor Association)周二表示,苹果与富士康必须在2013年之前,将中国富士康工厂数十万工人的工作时间缩短近三分之一,以符合当地的劳动法.苹果是该协会的会员.
该协会对苹果进行调查后于今年稍早认定,苹果违反了多项劳动法规,包括超时工作.这是该协会针对美国企业海外业务进行的规模最大的调查之一.
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)