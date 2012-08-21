修正:〔全球航运〕波罗的海运价指数续跌,因海岬型船舶运费下滑

(更正:最后一段"今后数后"有误,改正为"今后数月")

路透8月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二继续下滑,因海岬型船舶运费下降.

波罗的海乾散货运价指数下跌2点,至709点,创下今年2月以来的低点.

"更让形势恶化的是,散货船拆解活动没有预期的那么快,加之需求环境疲弱,继续令运费承压,"富国银行的分析师Michael Webber在报告中表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑约5点或0.5%,至1,082点.其日均获利下滑39美元至2,644美元,这是今年以来的最低水准.

铁矿石占到海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商称铁矿石价格走势仍是影响干散货运费的一个关键因素.

中国钢材期货周二连续第七日下跌,触及纪录低位.

灵便型船舶和超灵便型船舶日均获利分别降至7,015和8,709美元.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI涨1.71%或14点,至833点.其日均获利上升115美元,至6,631美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

一段时期以来,船只供应增加速度一直快于商品需求,市场普遍预期这将在今后数月压制乾散货运价.(完)