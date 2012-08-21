《中国报摘》--中国证券报8月22日

* 头版头条:

--从多家中国证券公司获悉,继交易所连续三次降低收费标准后,证券公司再获降费利好支持.中国证券投资者保护基金公司大幅降低了证券公司投资者保护基金的缴纳比例,降幅达30%-50%.初步估算,所有证券公司平均降低幅度接近四成.

* 其他:

--消息人士透露,多家基金公司的机构部已收到通知,如果从事受托管理保险资金业务,需向有关部门提供相关材料.基金业内人士表示,该通知的下发意味着保险资金针对基金开展保险资产管理业务的"选秀"全面铺开.据市场机构有关数据分析,33家基金公司有望入围.

--上海证券交易所公司监管二部负责人林勇峰表示,上交所作为证券市场的自律监管部门,为保护投资者利益.有责任根据证券监管体系内部的职责分工,从决策程序和信息披露角度对上市公司现金分红提出细化要求.

--首只七天短期理财债基--工银瑞信七天理财已于近日募集结束,据悉该基金募集规模超过390亿元人民币.同时,该产品为银行系基金正式进入短期理财基金市场开了一个好头.业内人士预计,银行系加盟后理财基金发行规模将更加不可小觑.

--7月中旬以来,中国汽车流通协会发布的调查结果将经销商库存过高问题推上舆论的风口浪尖.全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树表示,经销商与车企业的话语权争夺日益激烈,库存问题或是经销商"要挟"厂家的一个手段.

--在经历以价换量后,开发商资金压力得到极大缓解,供应节奏出现不同程度减缓.北京中原市场研究部统计数据显示,8月中上旬,全国54个主要城市合计签约新建住宅165,930套,比7月同期下降8.9%,但仍创下年内第二高.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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