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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 07:49 BJT

〔路透调查〕美国上周原油库存预计连续第四周下降,因进口减少

路透8月21日电---周二进行的路透调查显示,美国上周原油库存可能连续第四周下降,归因于进口减少.

受访的10名分析师预期,8月17日止当周的原油库存料减少40万桶,其中六人预计库存减少而四人预估增加.

而据能源资料协会(EIA)发布的报告,此前一周美国原油库存减少370万桶至3.6616亿桶.

EIA将于周三1430GMT发布一周库存报告.行业组织美国石油协会(API)已于周二公布,上周原油库存大减600万桶,因每日进口量骤降120万桶;汽油库存增加86.9万桶,馏分油库存减少100万桶.

上周汽油库存预计下降70万桶,由于炼厂活动减速.在8月10日当周的汽油库存减少237万桶至2.037亿桶.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加100万桶.

炼厂产能利用率估计较此前一周的92.6%下降0.1个百分点.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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