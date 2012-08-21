《中国报摘》--金融时报8月22日

标题新闻：全球最大上市铜矿商自由港宣布印尼Grasberg铜矿因不可抗力无法履行付运合约义务
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* 头版头条:
--记者文章称,10年来,中国金融宏观调控在保持连续性和稳定性的同时,不断增强调控的预见性,针对性和灵活性,保障经济稳定增长.
* 其他:
--财政部长谢旭人表示,中央财政六年投入"三农"(农业,农村,农民)超4万亿元人民币,年均增长24%.
--中国平安(601318.SS)(2318.HK)与深圳前海管理局签署战略合作协议,意向性授予深圳市前海开发投资控股有限公司授信额度200亿元,平安集团还将积极参与前海合作区的经济发展,政策研究,金融创新和城市建设等.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 沈燕; 审校 张喜良
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路透新加坡2月17日 - 交易员周五表示，亚洲柴油现货价差可能走强，因澳洲最大炼油厂预计将停工最多两个月，可望刺激柴油进口至澳洲。