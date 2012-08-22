《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日

**上海证券报**

--据悉,中国首批获得转融通业务试点资格的券商近期参加了由沪深交易所、证金公司、中登公司组织的"通关测试",包括国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)在内的券商悉数过关.多位参与测试的券商融资融券部门负责人表示,目前一切准备就绪,只等监管部门最后的"发令枪"响.

--央行副行长李东荣日前表示,下一步要综合运用多种货币政策工具,提高涉农和中小金融机构的信贷支农能力.

--从工信部获悉,作为重要的战略性非金属矿产品,石墨行业将被实施准入管理.业内人士认为,随着准入制度的实施,石墨将成为继稀土、氟化工、磷化工后的又一个稀缺资源,该领域的龙头公司将进入全新的发展阶段.

--新股发行改革迄今已三月有余,期间共有59家新股登陆A股市场.统计显示,行业平均市盈率成为这些公司发行定价的中轴,目前为止,尚未出现首发市盈率高出行业平均市盈率25%的情况.这些新股上市首日及上市后10个交易日的平均振幅为15.75%、8.8%,相比于之前新股表现的火爆,涨幅明显收窄.

**人民日报**

--国务院发展研究中心副主任刘世锦撰文称,从目前情况看,稳增长应关注并防止短期内增长速度大幅下滑或剧烈波动重视不够、应对不力,以及不适应、也不理解中国经济正处于潜在增长率下降的转换阶段.要使增长处在一个适度区间,防止强制上行和过快下行两种风险,平稳渡过增长阶段的转换期.

**第一财经日报**

--国家发改委数据显示,今年前七个月,国内生产天然气623亿立方米,同比增长5.9%;进口天然气233亿立方米,增长38.6%.在进口快速增长的情况下,前七个月天然气对外依存度达到28%.

--上海市副市长屠光绍表示,准备制定三年行动纲领,加快信用体系建设,努力使上海在信用体系建设上走在前列,这将为上海金融中心建设创造良好环境.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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