〔金砖国家〕8月22日股汇市收盘纵览

路透8月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月21日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF上涨0.64%,收报975.46点.

中国股市:沪综指周二放量收升,此前较大累积跌幅令大盘短线具备技术性反弹要求,食品、饮料和机械设备板领涨.分析师表示,大盘后市有望继续小幅反弹,但碍于经济面疑虑犹存,反弹空间或有限.沪综指.SSEC收报2,118.268点,涨11.31点或0.54%;昨日该指数小幅下滑0.4%,盘中一度创出逾41个半月新低.今日沪市A股成交金额514亿元人民币,上日为392亿元.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,325点,小涨0.35%,成交量为410,468手.[.SSCN]

香港股市:基本收平,虽然中海油下跌3%,但中国消费股板块的涨幅帮助抵消.中海油公布上半年净利的下滑幅度为市场预期的两倍,引发该股急跌.恒生指数.HSI收盘微跌0.02%,报20,100.1点.恒生国企指数.HSCE收涨0.3%,报9,826点. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收升,客盘整体表现平静,交投清淡.交易员认为市场仍在等待外盘指引,短期可能维持窄幅波动.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水继续高位,达到1,335点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4897元.[CNY/CN][ID:nSB1736210]

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印度股市:涨1.1%至五个月收盘高位,Infosys领涨;生活消费品类股攀升,因季风季的降雨情况出现改善迹象.指标BSE指数.BSESN收高1.1%,至17,885.26点,为3月14日以来最高收位.[.BO][ID:nL4E8JL35J]

印度汇市:印度卢比兑美元走强至逾一周高位,追随国内股市和欧元的升势;与此同时,市场缺乏石油企业的大规模美元买需,也扶助了卢比.印度卢比兑美元INR=D2收报55.5650/5750.此前触及55.4550,这是8月13日以来的最强水准,上周五收报55.73/74.[INR/][ID:nL4E8JL3ES]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,442.720点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨2.81%至778.66点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.12%至31.7159;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX持平于39.5700.

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巴西股市:触及阻力位并受国有石油巨头Petrobras的拖累,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.62%至58,917.73点,[ID:nL2E8JLF8M]

巴西汇市:巴西雷亚尔下滑,之前巴西央行出手遏制本币升势.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.05%至2.0166.受央行干预风险影响,雷亚尔兑美元自6月底以来大多在2-2.05区间内交易.[ID:nL2E8JLAMT]

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南非股市:创下纪录收盘新高,强劲的全年获利推高零售商Shoprite(SHPJ.J)股价;而矿商也上涨,因寄望欧洲央行(ECB)拿出更多行动遏制债务危机.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升1.06%至31,630.26点,刷新纪录收盘高位.综合指数.JALSH收高1.02%至35,832.84点,稍早一度触及35,889.57点的纪录高位.[.J][ID:nL6E8JLEXY]

南非汇市:南非兰特兑美元反弹,在新兴市场货币篮子中表现第三好,因围绕南非矿商爆发更多劳工骚乱的担忧减轻,且解决欧债危机相关期望鼓励了风险偏好.截至1600GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2450,较周一纽约收盘升1.08%,并收复上周四至本周一期间录得的多数跌幅. [ZAR/][ID:nL6E8JLF1V](完)