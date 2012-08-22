《中国债券市场每日交易备忘》--8月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币10年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.34% 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行及农行等主承 宁波富邦控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浙商银行及华夏银行主承 浦东建设( 600284.SS )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 江苏弘盛建工集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),华夏银行主承 上海远洋渔业4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 红豆集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 华侨城集团30亿元四个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 肥城矿业集团13亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 首都机场集团51亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建设银行及中国银行主承 辽宁忠旺集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中国银行及工商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部300.6亿元五年期固息国债120014,票面利率2.95% 泉州路桥建设公司8亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1280225,票面利率7.00% 泉州路桥建设公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280226,票面利率7.03% 衡阳城投18亿元七年期固息债1280228,票面利率7.06% 上海仪电控股集团15亿元三年期中票1282292,票面利率4.75% ============================================================================== 三、缴款: 华能澜沧江水电公司20亿元一年期短融 新疆农资集团4亿元一年期短融 扬州汇银家电3.9亿元三年期中票 福建轻纺控股7亿元五年期中票 上海新长宁集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280237,票面利率6.08% 毕节信泰投资公司16亿元七年期固息债1280242,票面利率7.15% 财政部代理221亿元五年期地方政府债129108,票面利率3.38% ============================================================================== 四、还本付息: 进出口银行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债080307付息,基本利差0.67% 进出口银行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110301付息,基本利差0.65% 国药控股( 1099.HK )30亿元三年期中票1182223付息,票面利率5.53% 铜陵化学工业集团7亿元三年期投资人选择权(2+1)中票1182224付息,票面利率6.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中证指数有限公司周二稍晚宣布,将于9月12日正式发布上证五年期国债指数等三个债 券指数.其中上证五年期国债指数发布,不仅将为未来国债ETF(上市交易基金)的推出创造条 件,亦为未来国债现货及期货的联动提供了可能.[ID:nSB1737200] --中国十二五(2011-2015)期间节能减排压力与机遇并存.国务院日前下发通知称,金融机 构一律不得向违规在建或已建成的高耗能、高排放项目发放贷款,并将严格控制相关产品出 口.[ID:nSB1737134] --国家统计局8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹; 审校 刘昕