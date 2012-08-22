《全球重要经济事件一览表》--8月22日-8月29日

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8月22日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月31日至8月1日会议纪录(1800).

开罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问埃及,继续磋商一笔最高30亿美元贷款,贷款旨在扶助陷入困境的埃及经济.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

巴拿马城--美国负责经济与企业事务的助理国务卿Jose W. Fernandez访问巴拿马.

法兰克福--德国央行执行理事Andreas Dombret在德国外资银行协会(Verbandes der Auslandsbanken)成立30周年纪念仪式上表演讲.

瑞士日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员.

华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)投票表决一个重要的创业企业扶助法(JOBS)规则,该法规取消了对私募证券发行进行一般性劝诱(General Solicitation)的禁令.

多伦多--加拿大央行总裁卡尼在加拿大汽车工人工会(Canadian Auto Workers)举办的一个活动上发表演讲(1445).

8月23日(四)

北京--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加媒体简会,就目前经济形势和货币政策发表看法(0330).

圣萨尔瓦多--美国负责经济与企业事务的助理国务卿Jose W. Fernandez访问萨尔瓦多.

堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯参加澳洲众议院经济常务委员会会议.(2330)

8月24日(五)

日本大阪--日本央行总裁白川方明在与商界领袖举行的会议上发表讲话.(0500)

东京--日本政府发布8月经济月报.

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议.

8月25日(六)

金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日).

8月27日(一)

香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在Market News International举办的研讨会上,就美国经济和货币政策前景发表演说(1000).

德国汉堡--欧洲央行执委亚斯穆森发表演说,主题为实现更稳定的经济和货币联盟的途径(1600).

俄亥俄州纽瓦克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在纽瓦克地区商界午餐会上,发表有关美国经济前景和货币政策的演讲(1615).

8月28日(二)

暂无重要经济事件.

8月29日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800).

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(1200).

基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨有关2013年度预算、能源行业改革与社会计划的技术问题(至9月5日).

莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长与央行副行长会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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