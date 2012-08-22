《新兴市场重要经济事件预告》--8月22日-8月29日

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8月22日(三)
日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员.
开罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问埃及,继续就贷款提高至30亿美元以协助埃及疲弱经济进行协商.
8月23日(四)
北京--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加媒体简布会,就目前经济形势和货币政策发表看法(0330).
马尼拉--菲律宾央行公布7月26日货币政策会议要点.
孟买--印度央行副总裁Anand Sinha参加印度商学院(ISB)组织的风险与治理峰会(0945).
新德里--印度央行副总裁H.R. Khan参加印度国家农业与农村发展银行(NABARD)的董事会议(0730).
8月24日(五)
波哥大--哥伦比亚央行宣布货币政策决定(1800).
安卡拉--土耳其央行公布8月16日货币政策委员会会议记录.
8月25日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(至9月1日)
8月27日(一)
香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济和货币政策前景发表演说(0930)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公告最终版.
8月28日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议.
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日).
8月29日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策委员会会议.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长和央行副行长会议.
基辅--IMF小组访问乌克兰,讨论2013年预算、能源部门改革和社会事业的技术因素(至9月5日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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