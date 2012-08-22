《新兴市场重要经济事件预告》--8月22日-8月29日

中国新债：进出口行周四将增发至多170亿元四期固息债，期限1/3/5/10年

路透上海2月28日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3月2日)招标增发至多170亿 元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第1期 、第2期、2016年第16期 和 第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.80%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第1/2期、2016年第16/10期增发债 ------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：30亿元；3/5年：50亿元；10年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：3月2日10:00-11:00 5/10年：3月2日10:00-11:30 招