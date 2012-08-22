《汽车产业焦点》需求不振拖累中国车商增长停滞,限购将如雪上加霜

记者 方燕/杜纳德

路透北京8月22日电---今年上半年中国汽车厂商经历了自全球金融危机以来最艰难的时期,但随着经济放缓导致车市走软,下半年的日子可能要更加难捱.

行业观察人士称,具有较强外资关系的国有汽车集团,比如国内领军企业上汽集团(600104.SS),仍能实现获利增长,但其他企业则只能看着业绩下滑而毫无办法.

"今年所有车商的日子都不好过,不论是大的还是小的.2011年也不太好,由于没有了(政府)刺激项目,但目前的状况更是雪上加霜,因为经济也不好了,"国泰君安证券分析师张欣表示."这就像是遭遇双重打击."

由于国内外需求不振,第二季中国经济增速创下三年多来最慢,预示全年增速可能创下13年来新低.

中国汽车工业协会仍维持全年汽车销售增长5-8%的预测不变,这与2009和2010年爆发式的增长46%和32%相去甚远.1-7月汽车总销售量仅增长了3.6%,上年同期也仅仅增长了2.5%,这预示汽车销售将经历自1990年代末以来增长最慢的两年.

浏览中国汽车销售图表,请点选(r.reuters.com/tan89s)

中国自主品牌汽车的日子并不好过.

分析师称,吉利汽车(0175.HK)和长城汽车(2333.HK)(601633.SS)应较多数同业表现更好,因他们一直在扩张出口业务.吉利汽车将于周三稍晚公布半年报.

投资大亨巴菲特支持下的比亚迪股份(1211.HK)(002594.SZ)曾预警称,1-6月获利将下降逾50%,指因汽车销售疲弱且其太阳能业务持续出现亏损.该公司的电动汽车的安全性亦受到质疑,因5月时一辆e6比亚迪出租车在一次重大事故中着火,尽管后来的调查显示,该车使用的磷酸锂离子电池在碰撞后没有爆炸.

一汽轿车(000800.SZ)预计,上半年可能最高将录得7,500万元人民币(合1,180万美元)的净亏损.

三位分析师预计,上汽集团第二季利润增长率将达到两位数,但与中国政府刺激措施所带动的近期增长仍相去甚远.上汽集团与通用汽车(GM.N)和大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)这两家大型外资汽车制造企业进行合作,在中国生产汽车.去年上汽集团获利增长约25%,当时中国经济似乎未受欧债危机影响.

东风集团股份(0489.HK)上半年净利料持平,因其陷入重型卡车销售严重放缓的窘境.东风集团与日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)合作生产汽车.

汤森路透StarMine数据显示,今年吉利汽车股价大涨62%,在全球53家大中型汽车企业中排名第二.在全球汽车制造业者中,中国企业股价表现多殿后,今年迄今比亚迪股份、东风集团、上汽集团和华晨中国汽车控股(1114.HK)表现最差.

**豪车价格战**

即使倍受欢迎的德国豪车品牌今年也采用价格战这一策略,因他们希望在中国市场达到宏大的销售目标,此举可能进一步蚕食大众市场汽车品牌的销售和获利.

一辆全新的丰田卡罗拉只要13.18万元人民币,比两年前便宜逾三分之一.据业界网站网上车市(cheshi.com)数据,在中国汽车热销排行榜上名列第四的别克凯越在打折23%后,售价只有7.69万元.网上车市追踪中国逾3,000家汽车经销商的价格.

7月丰田汽车(7203.T)和日产汽车在中国的销售双双下降.长安汽车(000625.SZ)预计上半年获利下降44-49%,将其归咎于其与福特汽车(F.N)和马自达(7261.T)合资企业带来的贡献较小.

"未来有许多不确定性,"LMC Automotive亚太区汽车市场研究总监曾志凌称,"欧元区问题可能将持续拖累经济...如果更多城市限购汽车,那么汽车市场或将进一步放缓."

广州市政府上月加入上海、北京和贵阳的行列,限制购买汽车,以此缓解交通拥堵和污染情况.中国西北内陆城市西安在受到公众抗议后,不再采用类似限购措施.据称至少在考虑汽车限购的其他城市包括成都、杭州和大连.(完)