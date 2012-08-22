《热点透视》中国不存在流动性问题,但这本身就是个问题

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 石冠兰

路透香港8月22日电---在地产价格下滑、公司获利疲弱和国内生产总值(GDP)增长放缓的情况下,中国政府设法保持了信贷和现金的增长.如此成功的金融管理可能帮助中国免于陷入导致美国衰退的流动性陷阱.但这却可能助长那种导致日本经济长期低迷的行为.

中国当前经济放缓是对过于膨胀的信用推导的地产市场进行调整所致.这样的泡沫破裂之时,银行通常都会卷入信贷问题.这在美国发生了,开启了贷款违约、银行赔钱、经济成长降低、信贷减少的恶性循环.

理论上来说,中国避免了这样的危机.尽管抵押贷款年增速降至12.5%,但整体贷款增速恢复至接近40%,货币供应增速为13.6%.

不过中国银行业贷款从来是指哪儿打哪儿.2008年末政府出台刺激举措,导致新增银行贷款猛涨1500%,尽管当年GDP为十年最低.向经济体注入贷款可以放慢信用泡沫的破灭进程,但却通过资助经营不善的企业和挤出更有盈利能力的企业而延迟了健康的复苏进程.日本的资产价格泡沫于1991年破灭,但银行不断向苦苦支撑的企业再融资.直到1994年贷款数额才有所降低.

中国可能踏入了类似的沼泽地.随着国内GDP放缓,企业将获利持于海外,降低了国内存款的增速.这使得银行接近存贷比的极限.多数银行更青睐国企.小型民间企业被迫在其他渠道寻求更高成本的融资.

其结果就是,贷款在增长,但增长越来越倾向于短期贷款,目前为止今年超过一年期的贷款实际上降低了25%.这意味着再融资会挤出新增贷款.

与1991年的日本比较,中国人口结构更为年轻,经济增长也更快.但信用不紧缩或使得中国即将上任的新一届政府更加难以降低出口和国企在经济中的主导地位.有创造性的破坏是痛苦的,但也是必不可少的.(完)