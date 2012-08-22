印度管制互联网 阻止"煽动性"内容传播

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记者 Devidutta Tripathy/Annie Banerji

路透新德里8月21日电---印度政府周二敦促Facebook和Twitter等社交媒体网站删除"煽动性"内容，称这些内容助长了谣言扩散，而谣言导致印度一些城市的居民大规模逃离。

印度政府声明称，已屏蔽245个包含伪造视频和影像的网页。该国电信官员R Chandrashekhar威胁称，若相关网站不按要求关闭有问题的网页，将采取法律行动。

Chandrashekhar对CNN-IBN电视台称，谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)基本遵守该国政府要求，而Twitter的回应则"严重不足"，但他补充说，这一定程度上可能是由于Twitter在印度没有办事处。

记者未能立即联系到Twitter置评。

印度政府声明称："发现许多煽动性及有害内容或信息，出现在服务器在海外的社交媒体网站。"

声明透露，印度政府周五已就此事召见社交媒体网站的代表。

印度内政部一名高官称："政府支持信息自由，在印度没有(互联网)审查的问题。但这不是说就没有限制。"

上周，因担心受阿萨姆邦(Assam)种族宗教冲突波及，有数以千计来自印度东北地区的人纷纷从孟买、班加罗尔等城市逃离。之前一些威胁性手机短信和网站图像助长了恐慌情绪。(完)