印度管制互联网 阻止"煽动性"内容传播

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Devidutta Tripathy/Annie Banerji
路透新德里8月21日电---印度政府周二敦促Facebook和Twitter等社交媒体网站删除"煽动性"内容，称这些内容助长了谣言扩散，而谣言导致印度一些城市的居民大规模逃离。
印度政府声明称，已屏蔽245个包含伪造视频和影像的网页。该国电信官员R Chandrashekhar威胁称，若相关网站不按要求关闭有问题的网页，将采取法律行动。
Chandrashekhar对CNN-IBN电视台称，谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)基本遵守该国政府要求，而Twitter的回应则"严重不足"，但他补充说，这一定程度上可能是由于Twitter在印度没有办事处。
记者未能立即联系到Twitter置评。
印度政府声明称："发现许多煽动性及有害内容或信息，出现在服务器在海外的社交媒体网站。"
声明透露，印度政府周五已就此事召见社交媒体网站的代表。
印度内政部一名高官称："政府支持信息自由，在印度没有(互联网)审查的问题。但这不是说就没有限制。"
上周，因担心受阿萨姆邦(Assam)种族宗教冲突波及，有数以千计来自印度东北地区的人纷纷从孟买、班加罗尔等城市逃离。之前一些威胁性手机短信和网站图像助长了恐慌情绪。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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